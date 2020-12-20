Временный президент «Барселоны» не собирается увольнять Кумана

Временный президент «Барселоны» Карлес Тускетс выразил поддержку нынешнему наставнику «сине-гранатовых» Роналду Куману после ничьей с «Валенсией» (2:2) в 14-м туре чемпионата Испании.

«Я не собираюсь никого увольнять. Куман хорошо справляется со своей работой, он может рассчитывать на мою поддержку», — приводит Marca слова Тускетса.

Куман возглавил «Барселону» летом 2020 года. Каталонцы занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 21 очком.