Куртуа стал единственным игроком «Реала», подошедшим к фанатам после поражения от «Хетафе»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа принес извинения болельщикам после домашнего поражения от «Хетафе» (0:1) в 26-м туре чемпионата Испании.

Как сообщает El Mundo, бельгийский голкипер оказался единственным футболистом «сливочных», кто подошел к фанатской трибуне, чтобы поблагодарить зрителей за поддержку и извиниться за результат. Остальные игроки «Реала» также проигнорировали общение с прессой в специальной микст-зоне после матча.

Единственный гол на 39-й минуте забил Мартин Сатриано, эффектным ударом с лета переигравший Куртуа. В концовке матча арбитр удалил Франко Мастантуоно из «Реала» за оскорбления судьи, а также Адриана Лисо из «Хетафе» за вторую желтую карточку .

После этого поражения «Реал» с 60 очками остался на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре балла. «Хетафе» с 32 очками располагается на 11-й строчке.

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