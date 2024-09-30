Куртуа получил мышечное повреждение в матче с «Атлетико»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил мышечное повреждение в матче с «Атлетико» (1:1) в 8-м туре ла лиги, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В понедельник, 30 сентября, бельгиец пройдет медицинское обследование. Отмечается, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может дебютировать в этом сезоне в матче Лиги чемпионов против «Лилля» 2 октября.

Куртуа провел в этом сезоне 10 матчей, в 4 из них отстояв на ноль.