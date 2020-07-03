Вратарь «Хетафе» ждал от Рамоса удар в стиле Паненки

Вратарь «Хетафе» Давид Сория признался, что защитник «Реала» Серхио Рамос переиграл его в матче 32-го тура чемпионата Испании (0:1). Капитан мадридской команды стал автором единственного гола, реализовав пенальти.

— Я ждал, что он будет пробивать пенальти, и думал, что он сделает это в стиле Паненки, — цитирует Onda Cero Сорию. — Думал, что он собирается подражать Месси, но он этого не сделал. «Хатафе» должен продолжать так играть в оставшихся матчах. Что касается путевки в Лигу чемпионов, мы будем двигаться игра за игрой.