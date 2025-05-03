Тер Штеген пропустил на 6-й минуте в первом матче после возвращения от последней команды чемпионата Испании
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген пропустил гол в матче 34-го тура ла лиги против «Вальядолида», который занимает последнее место в чемпионате.
На 6-й минуте ворота сине-гранатовых поразил нападающий Иван Санчес, который сделал счет в игре — 1:0.
33-летний Тер Штеген проводит первый матч с сентября 2024 года. Вратарь не играл из-за травмы колена.
Новости