Вратарь «Барселоны» Щенсны получил красную карточку за фол на Мбаппе в финале Суперкубка Испании

«Барселона» осталась в меньшинстве в матче против «Реала» в финале Суперкубка Испании.

На 56-й минуте голкипер каталонцев Войцех Щенсны при счете 5:1 в пользу своей команды получил красную карточку за фол на форварде «Реала» Килиане Мбаппе. Четыре минуты спустя «Реал» отыграл один мяч.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Барселона».