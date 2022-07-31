Тер Штеген — о де Йонге: «Хочу, чтобы он остался в «Барсе», но в дела клуба не вмешиваюсь»
Вратарь «Барселоны» тер Штеген высказался о ситуации с де Йонгом
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о ситуации с полузащитником команды Френки де Йонгом.
«Какой ответ вы хотите? Это дело клуба и игрока. Очевидно, что мы всегда хотим видеть в команде лучших игроков. И он именно такой, игрок высокого уровня. И мы хотим, чтобы он остался, но я не вмешиваюсь в это, это дело клуба», — цитирует тер Штегена Marca.
Ранее стало известно, что каталонский клуб намерен продать де Йонга в другую команду этим летом.
В прошедшем сезоне 25-летний нидерландец забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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13
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|0
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|0
|0
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|0
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14
|Эспаньол
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
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|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
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|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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|15.08
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Бетис – Эльче
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