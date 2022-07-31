Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о ситуации с полузащитником команды Френки де Йонгом.

«Какой ответ вы хотите? Это дело клуба и игрока. Очевидно, что мы всегда хотим видеть в команде лучших игроков. И он именно такой, игрок высокого уровня. И мы хотим, чтобы он остался, но я не вмешиваюсь в это, это дело клуба», — цитирует тер Штегена Marca.

Ранее стало известно, что каталонский клуб намерен продать де Йонга в другую команду этим летом.

В прошедшем сезоне 25-летний нидерландец забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.