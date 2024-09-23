Тер Штеген успешно прооперирован после травмы колена

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген успешно перенес операцию на правом колене, сообщила пресс-служба каталонцев.

22 сентября в матче с «Вильярреалом» (5:1) в 6-м туре ла лиги немец получил разрыв сухожилия надколенника. Сообщалось, что голкипер пропустит 8 месяцев.

В этом сезоне тер Штеген провел 7 матчей и одну игру отстоял на ноль.