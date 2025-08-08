Тер Штеген о лишении капитанства: «Верю, что мы с «Барселоной» сможем конструктивно разрешить эту ситуацию»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал ситуацию с лишением его клубом капитанской повязки.

7 августа сообщалось, что дисциплинарная мера в отношении 33-летнего немца была применена после того, как футболист отказался подписывать отчет о повреждении для медицинской комиссии ла лиги. Сине-гранатовые хотели зарегистрировать новичка, используя пункт в регламенте, но для этого необходимо подтверждение, что на восстановление тер Штегену потребуется не менее 4 месяцев. Ранее голкипер перенес операцию на спине.

«Как и у любого игрока, после травмы моим единственным приоритетом всегда было как можно скорее вернуться на поле, желая лишь помочь команде и заниматься тем, что я люблю больше всего: играть в футбол. Хотел бы уточнить, что все подписания и продления контрактов клубом были завершены до моей операции, и поэтому я ни в коем случае не мог считать, что мои неудачные обстоятельства, связанные с новой операцией, повлияют на регистрацию других коллег, которых я очень уважаю», — написал вратарь в своих соцсетях.

Тер Штеген отметил, что готов сотрудничать с клубом и рассчитывает на конструктивное решение ситуации.

«Я верю, что посредством диалога и ответственности мы сможем конструктивно разрешить эту ситуацию, я полностью готов сотрудничать с руководством для решения этого вопроса», — добавил он.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В сезоне-2024/25 он провел 9 матчей за команду во всех турнирах, пропустив 11 мячей и один раз сыграв на ноль.