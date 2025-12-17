Лунин станет капитаном «Реала» в кубковом матче против «Талаверы»
«Реал» объявил стартовый состав на матч четвертого раунда Кубка Испании против «Талаверы». Капитаном мадридского клуба стал вратарь Андрей Лунин.
«Талавера»: Гонсалес, Куэнка, Лопес, Фаррандо, Роиг, Родригес, Питу, Наварро, Санчес, Ди Ренцо, Морено.
«Реал»: Лунин, Хименес, Хейсен, Каррерас, Фран Гарсия, Себальос, Гюлер, Мастантуоно, Гонсало Гарсия, Мбаппе, Эндрик.
Лунин перешел в «Реал» из «Зари» в 2018 году.
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|
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|
1
|Барселона
|7
|7
|0
|0
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|21
|
2
|Атлетико
|7
|5
|1
|1
|16-7
|16
|
3
|Бетис
|7
|5
|1
|1
|9-7
|16
|
4
|Реал
|7
|5
|0
|2
|18-8
|15
|
5
|Севилья
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|
6
|Алавес
|7
|3
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|2
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|
7
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|2
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|10-8
|10
|
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|Реал Сосьедад
|7
|3
|1
|3
|9-13
|10
|
9
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|2
|2
|3
|13-12
|8
|
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|6
|2
|2
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|8
|
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|7
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|2
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|8
|
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|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
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|7
|2
|2
|3
|6-13
|8
|
14
|Сельта
|7
|1
|4
|2
|8-6
|7
|
15
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|10-10
|7
|
16
|Расинг
|7
|2
|1
|4
|11-21
|7
|
17
|Леванте
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
18
|Эльче
|7
|1
|2
|4
|11-17
|5
|
19
|Валенсия
|7
|1
|1
|5
|4-13
|4
|
20
|Малага
|7
|0
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|9.10
|22:00
|Малага – Эспаньол
|- : -
|10.10
|15:00
|Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|10.10
|17:15
|Алавес – Атлетико
|- : -
|10.10
|19:30
|Барселона – Хетафе
|- : -
|10.10
|22:00
|Реал – Вильярреал
|- : -
|11.10
|15:00
|Эльче – Сельта
|- : -
|11.10
|17:15
|Реал Сосьедад – Депортиво
|- : -
|11.10
|19:30
|Бетис – Осасуна
|- : -
|11.10
|22:00
|Расинг – Валенсия
|- : -
|12.10
|22:00
|Леванте – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Джоб Очинг
Реал Сосьедад
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Фредерико Редондо
Эльче
|5
|1
|1
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