Лунин станет капитаном «Реала» в кубковом матче против «Талаверы»

«Реал» объявил стартовый состав на матч четвертого раунда Кубка Испании против «Талаверы». Капитаном мадридского клуба стал вратарь Андрей Лунин.

«Талавера»: Гонсалес, Куэнка, Лопес, Фаррандо, Роиг, Родригес, Питу, Наварро, Санчес, Ди Ренцо, Морено.

«Реал»: Лунин, Хименес, Хейсен, Каррерас, Фран Гарсия, Себальос, Гюлер, Мастантуоно, Гонсало Гарсия, Мбаппе, Эндрик.

Лунин перешел в «Реал» из «Зари» в 2018 году.