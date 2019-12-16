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Вратарь «Альбасете» о Зозуле: «Уважаю все идеологии. Любое оскорбление недопустимо»

09:12
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Голкипер «Альбасете» Томеу Надаль высказал свое мнение о ситуации вокруг матча 20-го тура сегунды с «Райо Вальекано». Эта игра была остановлена из-за того, что болельщики «Райо» оскорбляли украинского форварда соперников Романа Зозулю. Матч в итоге не был доигран.

— Я уважаю все виды идеологий, каждый волен решать сам, — написал вратарь в Twitter. — Я защищаю только футбол и спорт, и любое оскорбление недопустимо. Мы просто хотим наслаждаться спортом и подавать пример в этой области миллионам детей, которые видят нас каждую неделю.

Скандал в испанской лиге: украинского игрока оскорбляли, матч сорван.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/reviews/rayo-valekano-albasete-pochemu-fanaty-oskorblyali-ukrainca-romana-zozulyu-skandal-s-fanatami-iz-za-chego-match-byl-prervan-1622586/

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