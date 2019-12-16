Вратарь «Альбасете» о Зозуле: «Уважаю все идеологии. Любое оскорбление недопустимо»

Голкипер «Альбасете» Томеу Надаль высказал свое мнение о ситуации вокруг матча 20-го тура сегунды с «Райо Вальекано». Эта игра была остановлена из-за того, что болельщики «Райо» оскорбляли украинского форварда соперников Романа Зозулю. Матч в итоге не был доигран.

Respeto todo tipo de ideolog?as, cada uno es libre de decidir. S?lo defiendo el f?tbol y el deporte, y sea cu?l sea el insulto es intolerable. S?lo queremos disfrutar del deporte y dar ejemplo entre todos en el campo ante millones de ni?os/as que nos ven todas las semanas. — Tomeu Nadal Mesquida (@tomnadal18) December 15, 2019

— Я уважаю все виды идеологий, каждый волен решать сам, — написал вратарь в Twitter. — Я защищаю только футбол и спорт, и любое оскорбление недопустимо. Мы просто хотим наслаждаться спортом и подавать пример в этой области миллионам детей, которые видят нас каждую неделю.

Скандал в испанской лиге: украинского игрока оскорбляли, матч сорван.