Врачи диагностировали у полузащитника испанского «Лас-Пальмаса» лимфому Ходжкина
Футболист «Лас-Пальмас» Кириан Родригес сообщил, что врачи диагностировали у него онкологическое заболевание (лимфому Ходжкина).
«Во время предсезонной подготовки я сообщил руководству клуба, что чувствую себя плохо. Меня направили на сдачу анализов. В итоге стало известно, что у меня лимфома Ходжкина», — написал Родригес в социальных сетях.
26-летнему футболисту теперь предстоит пройти курс лечения.
В прошлом сезоне Родригес сыграл в 35 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач.
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14
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|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Мальорка
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
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|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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