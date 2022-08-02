Врачи диагностировали у полузащитника испанского «Лас-Пальмаса» лимфому Ходжкина

Футболист «Лас-Пальмас» Кириан Родригес сообщил, что врачи диагностировали у него онкологическое заболевание (лимфому Ходжкина).

«Во время предсезонной подготовки я сообщил руководству клуба, что чувствую себя плохо. Меня направили на сдачу анализов. В итоге стало известно, что у меня лимфома Ходжкина», — написал Родригес в социальных сетях.

26-летнему футболисту теперь предстоит пройти курс лечения.

В прошлом сезоне Родригес сыграл в 35 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач.