Врачи «Барселоны» провели инструктаж в связи с коронавирусом

Медицинский штаб «Барселоны» рассказал команде о том, как нужно вести себя в условиях распространения коронавируса. Напомним, что клуб объявил о приостановке тренировок.

— Мы объяснили, насколько серьезна пандемия. Учитывая скорость распространения коронавируса, лучшее это отправиться по домам и прекратить тренировки, — цитирует Mundo Deportivo главу службы гигиены труда Хауме Падроса. — Мы призвали их к ответственности, потому что они должны быть примером для болельщиков.

Футболисты не будут прекращать физическую активность. Только заниматься они будут не в группе, а индивидуально. У спортсменов дома есть тренажеры. Если они захотят побегаь на улице, мы им посоветовали не убегать далеко от дома и быть осторожными.

Некоторые игроки спрашивали, могут ли они покидать Испанию, так как их родственники живут в других странах. Это нормально, но никуда улетать нельзя. Они должны оставаться дома.

У многих футболистов также есть дети. Хорошая новость заключается в том, что вирус не дейтвует на детей до 18-19 лет. Но дети могут быть переносчиками и передавать болезнь.