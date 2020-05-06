Врач «Сельты» назвал Россию не опасной страной по коронавирусу

Врач «Сельты» Гарсия Кота спокойно относится к возвращению в расположение клуба российского форварда Федора Смолова. Россиянин летал на родину в связи с паузой в сезоне из-за коронавируса.

— Смолов приехал из страны, которая, в принципе, не опасна, — цитирует Mundo Celeste Коту. — Поскольку ему предстоит пройти тесты, и нам потребуется несколько дней. Будем контролировать ситуацию. Ноль риска у нас никогда не будет, даже с вакциной от коронавируса.