Возвращение Месси в «Барселону» практически невозможено

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вряд ли перейдет в «Барселону», сообщает AS.

По данным источника, подписание аргентинца невозможно из-за слишком большого количества экономических проблем у каталонского клуба. Первая проблема — это реконструкция «Камп Ноу». Клуб оценивает убытки от этого в 55 миллионов евро.

Вторая — эффект бумеранга рычагов прошлого сезона. Те самые рычаги, которые задействовал президент «Барселоны» Жоан Лапорта для вывода клуба из долгов, дадут о себе знать в следующем сезоне.

Информируется, что «Барсе» не хватает денег, чтобы закрыть все эти фронты и привлечь Месси. Поэтому возвращение Лео практически невозможно.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не будет продлевать контракт с аргентинцем по окончании сезона. На футболиста претендуют «Барселона», «Аль-Хиляль» и «Интер Майами». Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.