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Сегодня, 19:58

Возвращение Месси в «Барселону» практически невозможено

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вряд ли перейдет в «Барселону», сообщает AS.

По данным источника, подписание аргентинца невозможно из-за слишком большого количества экономических проблем у каталонского клуба. Первая проблема — это реконструкция «Камп Ноу». Клуб оценивает убытки от этого в 55 миллионов евро.

Вторая — эффект бумеранга рычагов прошлого сезона. Те самые рычаги, которые задействовал президент «Барселоны» Жоан Лапорта для вывода клуба из долгов, дадут о себе знать в следующем сезоне.

Информируется, что «Барсе» не хватает денег, чтобы закрыть все эти фронты и привлечь Месси. Поэтому возвращение Лео практически невозможно.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не будет продлевать контракт с аргентинцем по окончании сезона. На футболиста претендуют «Барселона», «Аль-Хиляль» и «Интер Майами». Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Источник: AS
Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
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 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
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 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
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