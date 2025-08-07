Возникла задержка с регистрацией новичков «Барселоны»

«Барселона» столкнулась с задержкой при регистрации новичков команды на сезон-2025/26, сообщает Sport.es.

Планируется, что игроков зарегистриуют на следующей неделе — до матча первого тура ла лиги в сезоне-2025/26 против «Мальорки» (16 августа).

Основной причиной задержки является продолжающийся аудит, проводимый компанией Crowe Spain. «Барселона» все еще ожидает окончательного отчета, который необходимо предоставить ла лиге.

Клубу нужно будет зарегистрировать вратаря Жоана Гарсию, защитника Мартина Жерара, нападающего Маркуса Рэшфорда и полузащитник Руни Барджи.