Щенсны: «Если ты отказываешь «Барсе», то, значит, у тебя нет смелости для такого вызова»

Новый вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны объяснил, почему возобновил карьеру. 34-летний поляк заменит Марка-Андре тер Штегена, получившего тяжелую травму.

«Если бы месяц назад сказали мне, что буду играть за «Барсу», я бы долго смеялся. Я бы даже рассмеялся за день до травмы Марка. Я не мог себе представить, чтобы в тот момент я мог сказать «да» любому вызову. Но когда звонит телефон и это становится реальностью, когда предложения у тебя и все зависит только от тебя, от твоего решения...

Ты можешь думать, воображать, планировать... Я спросил себя: «Могу ли я сказать «нет» «Барсе»?» Если ты говоришь «нет» «Барсе», это означает, что у тебя нет смелости для такого вызова. Я думаю, что все еще нахожусь на том уровне, на котором могу помочь команде, и именно поэтому я согласился», — цитирует Sport.es Щенсны.

В августе поляк принял решение о завершении карьеры после ухода из «Ювентуса».