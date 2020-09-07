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«Вот почему Месси хотел уйти». Линекер высмеял новую форму «Барселоны»

7 сентября 2020, 23:53
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Бывший нападающий «Барселоны», телеведущий Гари Линекер скептически оценил новую форму каталонцев на сезон-2020/21. Сегодня «Барса» презентовала резервный комплект, выполненный в розовых тонах с черно-голубой эмблемой.

«Теперь мы знаем, почему Месси хотел уйти», — написал Линекер в Twitter, комментируя резервную форму клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что Месси заявил о намерении разорвать контракт с «Барсой», однако на днях принял решение остаться.

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