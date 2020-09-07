«Вот почему Месси хотел уйти». Линекер высмеял новую форму «Барселоны»
7 сентября 2020, 23:53
Бывший нападающий «Барселоны», телеведущий Гари Линекер скептически оценил новую форму каталонцев на сезон-2020/21. Сегодня «Барса» презентовала резервный комплект, выполненный в розовых тонах с черно-голубой эмблемой.
«Теперь мы знаем, почему Месси хотел уйти», — написал Линекер в Twitter, комментируя резервную форму клуба.
Ранее в СМИ появилась информация, что Месси заявил о намерении разорвать контракт с «Барсой», однако на днях принял решение остаться.
Now we know why Messi wanted to leave. ? https://t.co/jGGKocDRQu— Gary Lineker (@GaryLineker) September 7, 2020