«Вот почему Месси хотел уйти». Линекер высмеял новую форму «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны», телеведущий Гари Линекер скептически оценил новую форму каталонцев на сезон-2020/21. Сегодня «Барса» презентовала резервный комплект, выполненный в розовых тонах с черно-голубой эмблемой.

«Теперь мы знаем, почему Месси хотел уйти», — написал Линекер в Twitter, комментируя резервную форму клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что Месси заявил о намерении разорвать контракт с «Барсой», однако на днях принял решение остаться.