Воспитанник «Динамо» Обольский стал игроком испанской «Кордовы»
Воспитанник московского «Динамо» Николай Обольский перешел в испанский клуб «Кордова» на правах свободного агента, сообщает «РБ Спорт».
Сезон-2023/24 футболист провел в «Ибице». Ранее он также играл за испанские команды «Баракальдо» и «Культураль Леонеса».
«Кордова» в сезоне-2023/24 заняла второе место в группе 2 первого дивизиона и через плей-офф квалифицировалась в сегунду.
27-летний Обольский в минувшем сезоне отыграл за «Ибицу» 40 матчей, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.
«Ибица» заняла 4-е место в группе 2 первого дивизиона и следующий сезон проведет там же.
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