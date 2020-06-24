«Водка стала моим лучшим другом». Снайдер рассказал, почему не заиграл в «Реале»

Бывший полузащитник сборной Голландии Весли Снайдер рассказал, почему у него не сложилась карьера в «Реале». Хавбек защищал цвета мадридцев с 2007 по 2009 год, выиграл в их составе чемпионат и Суперкубок Испании, после чего перешел в «Интер».

— Я был молод, наслаждался успехом, любил быть в центре внимания. Но все пошло не так, — цитирует Marca Снайдера. — Наркотиков не было, но был алкоголь. Я привык жить как звезда. Меня обожали как игрока «Реала», я тратил тысячи евро. Я играл довольно хорошо, но говорили, что я способен на большее.

Я был один, мало видел маленького сына Джесси. Я мог быть только один. Я не осознавал, что бутылка водки стала моим лучшим другом. Физически я этого не осознавал. Я просыпался на следующее утро, будто ничего не случилось. Я продолжал играть, но дела шли все хуже, я становился менее сосредоточенным.

Я лгал себе, говоря, что идет хорошо. Я поплыл физически, стал мало бегать, но скрывал это своей техникой. Я думал, никто не заметит.