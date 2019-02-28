Во время класико преступники ограбили дом Бензема

Дом французского форварда "Реала" Карима Бензема был ограблен во время второго полуфинального матча Кубка Испании с "Барселоной" (0:3), сообщает El Chiringuito TV.

Информации о том, что именно удалось унести с собой злоумышленникам, пока нет.

Это уже не первый подобный случай за текущий сезон. Ранее были ограблены дома игроков "Барселоны" Кевина-Принса Боатенга и Жорди Альбы, Садьо Мане ("Ливерпуль"), Тиагу Силвы, Дани Алвеса, Эрика Максима Шупо-Мотинга (все – "ПСЖ"), а также, президента "Марселя" Жака-Анри Эйро.

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