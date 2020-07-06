Во Франции сообщили, что Блан может стать главным тренером «Валенсии»

Лоран Блан входит в список кандидатов на пост главного тренера «Валенсии», утверждает L'Equipe.

По информации СМИ, 54-летний французский специалист является приоритетным вариантом для «летучих мышей». Отмечается, что Блан владеет испанским языком.

На тренерскую должность «Валенсии» также претендуют Марку Силва и Кике Санчес Флорес.

Последней командой Блана был «ПСЖ», в котором он работал с 2013 по 2016 год. С парижанами трижды выиграл чемпионат Франции (2013/14, 2014/15, 2015/16) и дважды Кубок страны (2014/15, 2015/16).

Ранее специалист был тренером сборной Франции (2010 — 2012).

«Валенсия» занимает 9-е место с 47 очками в турнирной таблице ла лиги. 29 июня пресс-служба клуба сообщила об уходе с поста главного тренера команды Альберта Селадеса.