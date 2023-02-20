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Кузьмичев — о карьере Иосифова в Испании: «Он рано уехал и не справился с требованиями тренера»

Алина Савинова
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о карьере нападающего Никиты Иосифова в «Вильярреале».

«Странно, что у Иосифова застопорилась карьера в Испании. Он даже за вторую команду «Вильярреала» практически не играет, к сожалению. Может, это связано с какой-то травмой, но я ничего не слышал по этому поводу. Никита рано уехал в Испанию. Тут, наверное, большую роль сыграло мнение его отца. Получилось так, что Иосифов не справился с требованиями тренера. Начало было хорошее, Никиту привлекали к работе с первой командой, выступал в товарищеских играх. Я расстроен в связи с этой ситуацией. Думал, что у Никиты все сложится в «Вильярреале», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Иосифов перешел в «Вильярреал» летом 2021 года, подписав контракт с клубом на 5 лет. В текущем сезоне он выступает за «Вильярреал Б», играющем во втором дивизионе испанского футбола. В составе второй команды россиянин провел 9 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-iosifov-rano-uehal-v-ispaniyu-on-ne-spravilsya-s-trebovaniyami-trenera/
Владимир Кузьмичев
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И В Н П +/- О
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 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
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 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
13
 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
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38 тур
17.02 23:00
Жирона – Альмерия
 6 : 2
18.02 16:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
18.02 16:15
Бетис – Вальядолид
 2 : 1
18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
 4 : 2
18.02 23:00
Осасуна – Реал
 0 : 2
19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 0 : 1
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
19.02 20:30
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
19.02 23:00
Барселона – Кадис
 2 : 0
20.02 23:00
Хетафе – Валенсия
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