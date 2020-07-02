Владелец «Валенсии» рассматривает возможность продажи клуба
2 июля 2020, 18:36
Владелец «Валенсии» Питер Лим планирует продать клуб, утверждает Radio Taronja. По информации источника, 66-летний сингапурский миллиардер поручил агенту Жорже Мендешу найти подходящего покупателя.
Три человека уже обратились с предложениями к Лиму и запросили дополнительную информацию о состоянии клуба. Имена потенциальных покупателей не называются. Отмечается, что один из них является бывшим игроком и легендой «летучих мышей».
Ранее дочь Лима резко отреагировала на критику со стороны фанатов клуба.
«Валенсия» с 46 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Летучие мыши» проиграли три последние встречи в ла лиге.
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