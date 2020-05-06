Владельцы сезонных абонементов на матчи «Атлетико» получат скидку в 20 процентов на следующий сезон

«Атлетико» на своем официальном сайте объявил об акции для болельщиков, у которых есть сезонный абонемент на текущий сезон. Они смогут получить скидку в 20 процентов для приобретения абонементов на сезон-2020/21. Также клуб обязуется не повышать цены на билеты и абонементы.

Чемпионат Испании ранее был прерван из-за пандемии коронавируса. Его планируют возобновить в июне матчами без зрителей.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 777 635 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 261 205 человек умерли, выздоровели — 1 275 296.

В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 165 929 человек. 1537 человек умерли, выздоровели — 21327.