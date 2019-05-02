Известный тренер Висенте Дель Боске рассказал, что королевская федерация футбола предлагала форварду "Барселоны" Лионелю Месси выступать за сборную Испании​.

– Месси бы усилил сборную Испании, – цитирует Дель Боске Marca. – Я знаю, что федерация прилагала усилия и много раз пыталась уговорить Месси играть за Испанию, но Лионель раз за разом отказывался, потому что хотел играть за свою страну. Если бы Лео выступал за нашу команду, это точно бы не ухудшило ее положение. Месси это Месси, он такой один. Я не знаю, выиграли ли бы мы больше, но я уверен, что мы бы не пострадали, а проиобрели.

Если говорить о мечтах, я бы очень хотел поработать с Лионелем Месси в сборной Испании. Мне повезло тренировать великих и потрясающих игроков, но Месси на одном уровне с ними или даже лучше.