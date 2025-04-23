Винисиусу грозит отстранение от футбола на срок до 2 лет

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор находится под подозрением у Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает Marca, 24-летний бразилец подозревается в нарушении правил конфликта интересов, так как владеет несколькими футбольными клубами. Если его признают виновным, ему может грозить отстранение от футбола на срок до 2 лет.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Ранее появилась информация, что мадридский клуб хочет продлить соглашение с игроком на 2-3 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского форварда в 200 миллионов евро.