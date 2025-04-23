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Сегодня, 02:23

Винисиусу грозит отстранение от футбола на срок до 2 лет

Евгений Козинов
Корреспондент
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Винисиус Жуниор.
Фото AFP

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор находится под подозрением у Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает Marca, 24-летний бразилец подозревается в нарушении правил конфликта интересов, так как владеет несколькими футбольными клубами. Если его признают виновным, ему может грозить отстранение от футбола на срок до 2 лет.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Ранее появилась информация, что мадридский клуб хочет продлить соглашение с игроком на 2-3 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского форварда в 200 миллионов евро.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 32 21 6 5 65-31 69
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 32 15 12 5 49-26 57
5
 Вильярреал 31 14 10 7 55-42 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
8
 Сельта 32 12 7 13 47-49 43
9
 Р. Сосьедад 32 12 6 14 32-36 42
10
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 32 9 10 13 35-43 37
16
 Жирона 32 9 7 16 39-51 34
17
 Лас-Пальмас 32 8 8 16 38-52 32
18
 Алавес 32 7 10 15 34-46 31
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
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22.04 20:00
Валенсия – Эспаньол
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22.04 22:30
Барселона – Мальорка
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23.04 20:00
Атлетик – Лас-Пальмас
 - : -
23.04 20:00
Сельта – Вильярреал
 - : -
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Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
23.04 22:30
Хетафе – Реал
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Барселона

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Джуд Беллингем

Реал

 7
И К Ж
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Марио Мартин

Вальядолид

 26 2 5
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