Винисиуса могут дисквалифицировать на 12 матчей

Нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору грозит длительная дисквалификация за удаление в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:1). На 79-й минуте бразилец толкнул вратаря соперника и получил красную карточку.

Как сообщает Mundo Deportivo, судья зафиксировал в протоколе действия Винисиуса, как агрессивные. По регламенту ла лиги, за такое максимальное наказание составляет 12 матчей, а минимальное — 4.

«Реал» набрал 43 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» осталась на 19-й строчке — 12 очков.