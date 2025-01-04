Винисиус Жуниор сожалеет об удалении в матче с «Валенсией»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор после победы над «Валенсией» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура ла лиги поблагодарил одноклубников. На 79-й минуте бразилец получил красную карточку за толчок вратаря Столе Дмитриевски.

«Мне жаль! Спасибо моим товарищам по команде», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Винисиуса в соцсети X.

«Реал» набрал 43 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» осталась на 19-й строчке — 12 очков.