Винисиус Жуниор получил красную карточку в матче с «Валенсией»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не доиграл матч 19-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».

На 79-й минуте при счете 1:0 в пользу соперника бразилец получил красную карточку за то, что толкнул голкипера Столе Дмитриевски.

Перед началом игры Винисиус отреагировал на скандирование фанатами «Валенсии» кричалки «Дайте пляжный мяч Винисиусу», показав два пальца, намекая на вылет из ла лиги.