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Сегодня, 14:42

Винисиус — Гави на издевательские реплики во время класико: «Зато в понедельник я еду за «Золотым мячом»

Алина Савинова
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Между нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором и полузащитником «Барселоны» Гави произошла стычка в концовке матча 11-го тура ла лиги (0:4).

После выхода на поле хавбек сине-гранатовых сфолил на Винисиусе. Бразилец потребовал у судьи, чтобы он показал Гави желтую карточку. В этот момент испанец несколько раз озвучил счет встречи (4:0) и показал его жестами.

Как сообщает El Chiringuito, Винисиус в ответ на реплики Гави заявил: «Да-да, но в понедельник я еду за «Золотым мячом».

«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 баллами располагается на второй строчке. «Сливочные» прервали беспроигрышную серию из 42 матчей в ла лиге.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
8
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
9
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
10
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
11
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
12
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
15
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
18
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 10 1 3 6 7-16 6
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38 тур
25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 1 : 0
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 1 : 0
26.10 22:00
Реал – Барселона
 0 : 4
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 - : -
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
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