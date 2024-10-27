Винисиус — Гави на издевательские реплики во время класико: «Зато в понедельник я еду за «Золотым мячом»

Между нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором и полузащитником «Барселоны» Гави произошла стычка в концовке матча 11-го тура ла лиги (0:4).

После выхода на поле хавбек сине-гранатовых сфолил на Винисиусе. Бразилец потребовал у судьи, чтобы он показал Гави желтую карточку. В этот момент испанец несколько раз озвучил счет встречи (4:0) и показал его жестами.

Как сообщает El Chiringuito, Винисиус в ответ на реплики Гави заявил: «Да-да, но в понедельник я еду за «Золотым мячом».

«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 баллами располагается на второй строчке. «Сливочные» прервали беспроигрышную серию из 42 матчей в ла лиге.