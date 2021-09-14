Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Винисиус Жуниор: «Мбаппе — фантастический игрок, я его фанат»

02:33
Теги:

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о доверии со стороны руководства клуба.

«Флорентино Перес доверяет мне с первого дня. Он мне очень помогает, и теперь Анчелотти тоже. Я люблю свою жизнь в «Реале». Мбаппе? Фантастический игрок, я его фанат! Я уверен, что у него будет лучший сезон в «ПСЖ». Потом посмотрим, что будет с его будущим», — приводит слова Винисиуса As.

31 августа сообщалось, что «Реал» предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего Мбаппе, но «ПСЖ» отказался продавать француза.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чехия обыграла Францию и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу
Медведев — король Нью-Йорка! Джокович остался без календарного «Шлема»
Харви Эллиотт отпущен из больницы, но ему потребуется операция
Польша — Россия: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд