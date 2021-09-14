Винисиус Жуниор: «Мбаппе — фантастический игрок, я его фанат»
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Форвард «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о доверии со стороны руководства клуба.
«Флорентино Перес доверяет мне с первого дня. Он мне очень помогает, и теперь Анчелотти тоже. Я люблю свою жизнь в «Реале». Мбаппе? Фантастический игрок, я его фанат! Я уверен, что у него будет лучший сезон в «ПСЖ». Потом посмотрим, что будет с его будущим», — приводит слова Винисиуса As.
31 августа сообщалось, что «Реал» предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего Мбаппе, но «ПСЖ» отказался продавать француза.
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