Форвард «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о доверии со стороны руководства клуба.

«Флорентино Перес доверяет мне с первого дня. Он мне очень помогает, и теперь Анчелотти тоже. Я люблю свою жизнь в «Реале». Мбаппе? Фантастический игрок, я его фанат! Я уверен, что у него будет лучший сезон в «ПСЖ». Потом посмотрим, что будет с его будущим», — приводит слова Винисиуса As.

31 августа сообщалось, что «Реал» предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего Мбаппе, но «ПСЖ» отказался продавать француза.