Винисиус Жуниор отреагировал на продление контракта «Реала» с Модричем

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал продление контракта мадридским клубом с полузащитником Лукой Модричем.

«Спасибо!» — написал Винисиус в комментариях под записью о продлении контракта в социальной сети.

Хорватский футболист выступает за «сливочных» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 Модрич провел 46 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 8 результативных передач.