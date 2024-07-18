Винисиус Жуниор отреагировал на продление контракта «Реала» с Модричем
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал продление контракта мадридским клубом с полузащитником Лукой Модричем.
«Спасибо!» — написал Винисиус в комментариях под записью о продлении контракта в социальной сети.
Хорватский футболист выступает за «сливочных» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 Модрич провел 46 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 8 результативных передач.
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|Реал
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
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|0
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Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
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37 тур
38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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