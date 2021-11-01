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Винисиус — о расизме в свой адрес в матче с «Барселоной»: «Эти люди заслуживают строгого наказания»

11:39
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Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор высказался о расистских оскорблениях со стороны болельщиков во время матча 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:1).

«Эти люди заслуживают строгого наказания, чтобы больше ничего такого не делали, — приводит слова Винисиуса Marca. -В тот момент я был сосредоточен на игре, поэтому решил ничего не говорить».

Напомним, что представители ла лиги сообщили о случившемся в прокуратуру Барселоны.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 14 встречах.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/10/30/617da522ca474134248b460a.html

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