Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор высказался о расистских оскорблениях со стороны болельщиков во время матча 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:1).

«Эти люди заслуживают строгого наказания, чтобы больше ничего такого не делали, — приводит слова Винисиуса Marca. -В тот момент я был сосредоточен на игре, поэтому решил ничего не говорить».

Напомним, что представители ла лиги сообщили о случившемся в прокуратуру Барселоны.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 14 встречах.