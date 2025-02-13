Винисиус ведет переговоры с Саудовской Аравией о переходе

Форвард «Реала» Винисиус может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По сведениям источника, 24-летний бразилец и его агенты ведут переговоры с представителями Саудовской Аравии с 2023 года. Агенты футболиста встречались с представителями страны о возможном переходе. Сам Винисиус недавно заявил, что хочет остаться в «Реале».

В текущем сезоне Винисиус провел 30 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 12 результативных передач.