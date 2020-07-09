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Винисиус сдал отрицательный тест на коронавирус. Он сможет сыграть с «Алавесом»

9 июля 2020, 20:01
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Форвард «Реала» Винисиус сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает Marca.

Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан сообщил, что бразилец сдал неоднозначный тест на коронавирус и должен был пройти дополнительное тестирование. Оно показало, что игрок здоров, так что Винисиус сможет принять участие в ближайшем матче ла лиги против «Алавеса».

В текущем сезоне Винисиус провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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