Винисиус сдал отрицательный тест на коронавирус. Он сможет сыграть с «Алавесом»

Форвард «Реала» Винисиус сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает Marca.

Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан сообщил, что бразилец сдал неоднозначный тест на коронавирус и должен был пройти дополнительное тестирование. Оно показало, что игрок здоров, так что Винисиус сможет принять участие в ближайшем матче ла лиги против «Алавеса».

В текущем сезоне Винисиус провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.