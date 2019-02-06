22:40 | Футбол — Испания

Винисиус - самый молодой участник эль-класико в составе "Реала" в XXI веке

Обсудить
0

"Реал" назвал стартовый состав на первый матч 1/2 финала Кубка Испании против "Барселоны". В список 11-ти игроков попал бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

Как сообщает в своем Твиттере журналист ESPN Дермотт Корригэн, 18-летний бразилец - самый молодой участник эль-класико в составе "Реала" в XXI веке. После него в рейтинге самых молодых участников противостояния идут Гонсало Игуаин, Серхио Рамос и Рафаэль Варан.

 

Матч "Барселона" - "Реал" начнется в 23.00 по московскому времени.

Все о чемпионате Испании – здесь

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

Загрузка...
Материалы других СМИ