Винисиус - самый молодой участник эль-класико в составе "Реала" в XXI веке

"Реал" назвал стартовый состав на первый матч 1/2 финала Кубка Испании против "Барселоны". В список 11-ти игроков попал бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

Как сообщает в своем Твиттере журналист ESPN Дермотт Корригэн, 18-летний бразилец - самый молодой участник эль-класико в составе "Реала" в XXI веке. После него в рейтинге самых молодых участников противостояния идут Гонсало Игуаин, Серхио Рамос и Рафаэль Варан.

Vinicius becoming Madrid's youngest player in a Clasico in 21st century - next youngest are Higuain, Ramos and Varane - via @ProFootballDB – Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) 6 февраля 2019 г.

Матч "Барселона" - "Реал" начнется в 23.00 по московскому времени.

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