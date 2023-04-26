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Сегодня, 09:21

Винисиус — о матче с «Жироной»: «Реал» сильно нервничал в первом тайме, это очень повлияло на нас»

Виктория Кравченко
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Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему команда проиграла в матче 31-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (2:4).

«Команда сильно нервничала в первом тайме, это очень повлияло на нас. Мы старались исправить положение. Нам нужно играть как команда, как одно целое, тогда мы сможем победить любого соперника. Это был плохой вечер, мы приносим свои извинения. Нам нужно снова начать играть как команда», — цитирует Винисиуса Marca.

«Жирона» поднялась на девятое место ла лиги. «Реал» находится на второй строчке.

Винисиус Жуниор
ФК Жирона
ФК Реал
0
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Тренер «Жироны»: «Мы вышли на игру с «Реалом» с отличным настроем, понимая, что нужно будет терпеть»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 30 24 4 2 54-9 76
2
 Реал 31 20 5 6 65-28 65
3
 Атлетико 30 18 6 6 47-22 60
4
 Р. Сосьедад 31 16 7 8 39-29 55
5
 Бетис 31 14 7 10 39-33 49
6
 Вильярреал 30 14 5 11 39-30 47
7
 Атлетик 30 13 7 10 42-30 46
8
 Осасуна 31 12 8 11 29-32 44
9
 Жирона 31 11 8 12 48-45 41
10
 Мальорка 30 11 7 12 29-31 40
11
 Р. Вальекано 30 10 10 10 36-36 40
12
 Севилья 30 10 8 12 37-45 38
13
 Сельта 30 9 9 12 36-42 36
14
 Вальядолид 30 10 5 15 26-48 35
15
 Кадис 31 7 11 13 23-43 32
16
 Хетафе 30 7 10 13 28-39 31
17
 Альмерия 30 8 6 16 36-52 30
18
 Валенсия 30 8 6 16 32-36 30
19
 Эспаньол 30 6 10 14 35-49 28
20
 Эльче 30 2 7 21 20-61 13
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38 тур
25.04 20:30
Кадис – Осасуна
 0 : 1
25.04 20:30
Жирона – Реал
 4 : 2
25.04 23:00
Бетис – Р. Сосьедад
 0 : 0
26.04 20:30
Атлетико – Мальорка
 - : -
26.04 20:30
Хетафе – Альмерия
 - : -
26.04 23:00
Сельта – Эльче
 - : -
26.04 23:00
Р. Вальекано – Барселона
 - : -
27.04 20:30
Валенсия – Вальядолид
 - : -
27.04 20:30
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
27.04 23:00
Атлетик – Севилья
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Роберт Левандовски

Барселона

 17
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Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 9
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 21 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 19 3 2
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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