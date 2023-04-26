Винисиус — о матче с «Жироной»: «Реал» сильно нервничал в первом тайме, это очень повлияло на нас»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему команда проиграла в матче 31-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (2:4).

«Команда сильно нервничала в первом тайме, это очень повлияло на нас. Мы старались исправить положение. Нам нужно играть как команда, как одно целое, тогда мы сможем победить любого соперника. Это был плохой вечер, мы приносим свои извинения. Нам нужно снова начать играть как команда», — цитирует Винисиуса Marca.

«Жирона» поднялась на девятое место ла лиги. «Реал» находится на второй строчке.