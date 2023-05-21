Винисиус прокомментировал первое удаление в карьере

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о своем удалении в матче против «Валенсии» в 35-м туре ла лиги (0:1).

Бразильца удалили после удара по лицу форварда «Валенсии» Уго Дуро в концовке встречи.

«Моя красная карточка — награда для расистов. Это не футбол, это ла лига», — написал Винисиус в соцсетях.

По ходу встречи у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.