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Винисиус пожелал Зидану удачи после ухода из «Реала»

14:50
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Нападающий «Реала» Винисиус отреагировал на новость об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера «сливочных».

«Спасибо за все, мистер. Удачи вам на новом этапе карьеры», — написал футболист у себя в Instagram.

Публикация от Vinicius Jr. ???? (@vinijr)

Сегодня, 27 мая «Реал» объявил об уходе Зидана в отставку.

Зидан возглавлял «Реал» с марта 2019 года. До этого он уже работал главным тренером «сливочных» с 2016 по 2018 год. 48-летний французский специалист является двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА. Также он дважды выигрывал с «Реалом» клубный чемпионат мира.

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