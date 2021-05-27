Винисиус пожелал Зидану удачи после ухода из «Реала»

Нападающий «Реала» Винисиус отреагировал на новость об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера «сливочных».

«Спасибо за все, мистер. Удачи вам на новом этапе карьеры», — написал футболист у себя в Instagram.

Сегодня, 27 мая «Реал» объявил об уходе Зидана в отставку.

Зидан возглавлял «Реал» с марта 2019 года. До этого он уже работал главным тренером «сливочных» с 2016 по 2018 год. 48-летний французский специалист является двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА. Также он дважды выигрывал с «Реалом» клубный чемпионат мира.