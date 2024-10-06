Винисиус получил травму шейного отдела в матче с «Вильярреалом»
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор получил травму шейного отдела позвоночника, сообщает пресс-служба мадридцев.
Портал MadridXtra со ссылкой на Cope утверждает, что повреждение не носит серьезного характера и бразилец пропустит несколько дней.
Винисиус получил травму в концовке матча с «Вильярреалом» (2:0) в 9-м туре ла лиги, после одного из единоборств форвард схватился за плечо. Позже его заменил Арда Гюлер.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|
3
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
4
|Атлетико
|8
|4
|4
|0
|12-4
|16
|
5
|Осасуна
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|12-8
|14
|
7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|
9
|Сельта
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|
10
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
11
|Эспаньол
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|
12
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
13
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
14
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
15
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
16
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
17
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
18
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
19
|Вальядолид
|9
|1
|2
|6
|5-19
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.10
|22:00
|
Леганес – Валенсия
|0 : 0
|5.10
|15:00
|
Эспаньол – Мальорка
|2 : 1
|5.10
|17:15
|
Хетафе – Осасуна
|1 : 1
|5.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Сельта
|0 : 1
|5.10
|19:30
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|1 : 2
|5.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|2 : 0
|6.10
|15:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
|6.10
|17:15
|
Алавес – Барселона
|- : -
|6.10
|19:30
|
Севилья – Бетис
|- : -
|6.10
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1
Новости