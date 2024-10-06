Винисиус получил травму шейного отдела в матче с «Вильярреалом»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор получил травму шейного отдела позвоночника, сообщает пресс-служба мадридцев.

Портал MadridXtra со ссылкой на Cope утверждает, что повреждение не носит серьезного характера и бразилец пропустит несколько дней.

Винисиус получил травму в концовке матча с «Вильярреалом» (2:0) в 9-м туре ла лиги, после одного из единоборств форвард схватился за плечо. Позже его заменил Арда Гюлер.