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Винисиус получил травму шейного отдела в матче с «Вильярреалом»

Руслан Минаев
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор получил травму шейного отдела позвоночника, сообщает пресс-служба мадридцев.

Портал MadridXtra со ссылкой на Cope утверждает, что повреждение не носит серьезного характера и бразилец пропустит несколько дней.

Винисиус получил травму в концовке матча с «Вильярреалом» (2:0) в 9-м туре ла лиги, после одного из единоборств форвард схватился за плечо. Позже его заменил Арда Гюлер.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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2
 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
4
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
5
 Осасуна 9 4 3 2 13-14 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
9
 Сельта 9 4 1 4 16-15 13
10
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
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 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
14
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
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 Хетафе 9 1 5 3 6-7 8
16
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
17
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