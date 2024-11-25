Винисиус получил травму двуглавой мышцы бедра и пропустит три недели
«Реал» сообщил, что нападающий команды Винисиус Жуниор получил травму.
«После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами «Реала», у Винисиуса диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги», — говорится в заявлении «Реала».
По сообщениям СМИ, футболист пропустит три недели. Таким образом, 24-летний футболист не сможет сыграть 27 ноября против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
24 ноября «Реал» на выезде обыграл «Леганес» (3:0) в 14-м туре ла лиги. Винисиус провел на поле весь матч и отметился голевой передачей.
Источник: ФК «Реал»
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|
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|
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|5
|3
|6
|13-18
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|
13
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|13
|4
|4
|5
|13-14
|16
|
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|14
|3
|5
|6
|13-19
|14
|
15
|Хетафе
|14
|2
|7
|5
|10-11
|13
|
16
|Алавес
|14
|4
|1
|9
|15-24
|13
|
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|Лас-Пальмас
|14
|3
|3
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18
|Валенсия
|12
|2
|4
|6
|12-19
|10
|
19
|Эспаньол
|13
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|29.11
|23:00
|
Мальорка – Валенсия
|- : -
|30.11
|16:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|- : -
|30.11
|18:15
|
Алавес – Леганес
|- : -
|30.11
|20:30
|
Эспаньол – Сельта
|- : -
|30.11
|23:00
|
Вальядолид – Атлетико
|- : -
|1.12
|16:00
|
Вильярреал – Жирона
|- : -
|1.12
|18:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|1.12
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Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|1.12
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|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|2.12
|23:00
|
Севилья – Осасуна
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|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|
|
Рафинья
Барселона
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
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|1
|5
|
|
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Райо Вальекано
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|4
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