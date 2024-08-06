Винисиус — об игре с Мбаппе в «Реале»: «Это будет жестко»
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением об игре в одной команде с нападающим Килианом Мбаппе, который перешел в мадридский клуб из «ПСЖ».
«Это будет жестко, но я надеюсь, что у нас получится добиться больших успехов. Мы должны сделать все, чтобы он смог адаптироваться. Всегда непросто менять клуб, но нам удалось сделать это с Джудом [Беллингемом], который приехал в минувшем сезоне и проявил себя. Надеюсь, мы сможем повторить это с Килианом», — цитирует Винисиуса Marca.
Мадридский клуб объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.
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|0
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11
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|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
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20
|Эспаньол
|0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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