Винисиус — об игре с Мбаппе в «Реале»: «Это будет жестко»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением об игре в одной команде с нападающим Килианом Мбаппе, который перешел в мадридский клуб из «ПСЖ».

«Это будет жестко, но я надеюсь, что у нас получится добиться больших успехов. Мы должны сделать все, чтобы он смог адаптироваться. Всегда непросто менять клуб, но нам удалось сделать это с Джудом [Беллингемом], который приехал в минувшем сезоне и проявил себя. Надеюсь, мы сможем повторить это с Килианом», — цитирует Винисиуса Marca.

Мадридский клуб объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.