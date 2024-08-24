Винисиус поддержал травмированного Беллингема

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на травму товарища по команде Джуда Беллингема.

«Брат мой, ты вернешься еще сильнее», — написал в социальных сетях бразилец.

23 августа Беллингем получил мышечную травму правой ноги на тренировке и может пропустить около месяца.