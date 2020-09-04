Винисиус поддержал движение BLM

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о движении Black Lives Matter.

— Когда движение возглавляют такие люди, как мои кумиры Леброн Джеймс и Льюис Хэмилтон, становится более интересно поддерживать его, — цитирует Внисиуса The Guardian. — Момент, когда игроки НБА отказались выходить на площадки, был очень сильным.

Это показывает людям, насколько нас волнует сложившаяся ситуация. Это заставляет меня радоваться и грустить одновременно, потому что мы живем в 2020 году и по-прежнему должны бороться с расизмом и другими вещами, которые разделяют нас.