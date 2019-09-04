Винисиус: «Ощущение, будто играю в «Реале» уже давно»

Нападающий «Реала» Винисиус рассказал о поддержке со стороны главного тренера команды Зинедина Зидана. По его словам, в Мадриде создана для него оптимальная атмосфера.

— Зидан всегда говорит, чтобы я расслабился и продолжал расти, — цитирует AFP Винисиуса. — Марселу и Каземиру, которые давно в команде, тоже заботятся обо мне. Ощущение, что я давно уже играю в «Реале». Это очень важно для моей карьеры. Сейчас мне приходится иногда играть справа. Это немного сложнее, потому что я не привык. Но усердно тренируюсь, работаю над этим.