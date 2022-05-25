Винисиус не заинтересован в переходе в «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

«ПСЖ интересуется мной? Я намерен остаться в «Реале». Я близок к продлению контракта», — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Текущее соглашение 21-летнего форварда с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Он выступает за команду с 2018 года.

Ранее появилась информация, что мадридцы готовы предложить игроку контракт до 2028 года с зарплатой 10 миллионов евро в год. Отступные за бразильца могут подняться до 1 миллиарда евро.

В сезоне-2021/22 Винисиус сыграл 50 матчей во всех турнирах за мадридский клуб, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.