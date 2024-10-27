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Сегодня, 21:52

Винисиус назвал преступниками фанатов «Реала», оскорблявших игроков «Барселоны» на почве расизма

Алина Савинова
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Форвард «Реала» Винисиус Жуниор поддержал игроков «Барселоны» Ламина Ямаля, Ансу Фати и Рафинью, которые подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков «сливочных» во время матча 11-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла 26 октября и завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-гранатовых.

«То, что произошло вчера на «Бернабеу», где звучали расистские оскорбления, достойно сожаления. В нашем обществе нет места этим преступникам. Я полностью поддерживаю Ламина, Ансу и Рафинью. Я знаю, что «Мадрид» и полиция сделают все, чтобы выявить и наказать виновных!» — написал Винисиус в своих соцсетях.

Полузащитник &laquo;Барселоны&raquo; Ламин Ямаль в&nbsp;матче с &laquo;Реалом&raquo; (4:0) 26&nbsp;октября 2024 года. В Испании достается не только Винисиусу. В класико расистские оскорбления кричали Ямалю

Ранее в «Реале» заявили, что намерены провести собственное расследование в связи с данным инцидентом. Клуб принес извинения за поведение своих болельщиков во время класико.

Ла лига также осудила проявление расизма на матче и отметила, что сообщит об этом в полицию.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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«Атлетико» проиграл «Бетису» в матче ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
6
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
7
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
8
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
9
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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38 тур
25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 1 : 0
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 1 : 0
26.10 22:00
Реал – Барселона
 0 : 4
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 3 : 0
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 1 : 1
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 1 : 0
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
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