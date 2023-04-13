Винисиус назвал лучшего защитника, против которого играл
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор назвал лучшего защитника, против которого играл за карьеру.
«Лучший защитник, который играл против меня, — это Араухо, очень хороший, очень сильный... вот почему он играет за «Барсу», — приводит Radioestadio Noche слова Винисиуса.
22-летний бразилец в этом сезоне сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 16 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|28
|23
|3
|2
|53-9
|72
|
2
|Реал
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|
3
|Атлетико
|28
|17
|6
|5
|45-20
|57
|
4
|Р. Сосьедад
|28
|15
|6
|7
|37-26
|51
|
5
|Вильярреал
|28
|14
|5
|9
|37-26
|47
|
6
|Бетис
|28
|13
|6
|9
|34-29
|45
|
7
|Атлетик
|28
|11
|7
|10
|38-29
|40
|
8
|Осасуна
|28
|10
|8
|10
|24-28
|38
|
9
|Р. Вальекано
|28
|9
|10
|9
|33-33
|37
|
10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|
11
|Жирона
|28
|9
|8
|11
|42-42
|35
|
12
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|
13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|
14
|Кадис
|28
|7
|10
|11
|23-40
|31
|
15
|Альмерия
|28
|8
|6
|14
|34-48
|30
|
16
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|
17
|Вальядолид
|28
|8
|5
|15
|23-47
|29
|
18
|Валенсия
|28
|7
|6
|15
|30-34
|27
|
19
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|
20
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
|15.04
|15:00
|
Вильярреал – Вальядолид
|- : -
|15.04
|17:15
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|15.04
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|- : -
|15.04
|22:00
|
Кадис – Реал
|- : -
|16.04
|15:00
|
Жирона – Эльче
|- : -
|16.04
|17:15
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|16.04
|19:30
|
Атлетико – Альмерия
|- : -
|16.04
|22:00
|
Валенсия – Севилья
|- : -
|17.04
|22:00
|
Сельта – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|19
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|16
|3
|1
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7
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