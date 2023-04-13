Винисиус назвал лучшего защитника, против которого играл

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор назвал лучшего защитника, против которого играл за карьеру.

«Лучший защитник, который играл против меня, — это Араухо, очень хороший, очень сильный... вот почему он играет за «Барсу», — приводит Radioestadio Noche слова Винисиуса.

22-летний бразилец в этом сезоне сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 16 голевых передач.