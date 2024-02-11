Винисиус: «Надеюсь, президент «Реала» позволит мне долго выступать за клуб»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор обратился к президенту клуба Флорентино Пересу. Футболист надеется остаться в мадридском клубе на длительный срок.

«Я всегда счастлив играть за «Реал». Надеюсь, президент позволит мне очень долго выступать за этот клуб.

Джуд Беллингем? В этом сезоне он является лучшим. Все мы — большая семья», — цитирует Винисиуса журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне ла лиги футболист отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.